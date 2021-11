Ospite del talk Programma, condotto da Claudia Rossi e Andrea Conti, Fiorella Mannoia ha presentato “La Versione di Fiorella”, in onda ogni lunedì, giovedì e venerdì in seconda serata su RaiTre. E oltre a parlare del programma che mette insieme musica, arte e storie di vita, la cantante ha affrontato diversi temi di attualità, come l’affossamento del ddl Zan: “Cosa c’è da urlare, da battere le mani, è stato uno spettacolo vergognoso, indegno”, ha detto riferendosi all’esultanza in aula. Qualche parola anche sul senatore Pillon che ha attaccato i Maneskin per il discorso fatto agli MTV Ema, dove sono stati premiati come miglior rock band del 2021: “In culottes e giarrettiere, presto arriveremo al reggiseno da uomo”. E la Mannoia ha risposto in modo secco: “Pillon, fatte ‘na vita tua!“.