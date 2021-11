“Non ha fatto nulla sotto il profilo della prevenzione, non ha fatto nulla per la sanità, ha ritirato il suo libro nottetempo per la vergogna. È lui il vero untore, è lui quello a cui va data la detenzione domiciliare, senza possibilità di visite”. È l’attacco del deputato di Fratelli d’Italia, Andrea Delmastro Delle Vedove, nei confronti del ministro Roberto Speranza. L’esponente del partito di Giorgia Meloni è intervenuto a Montecitorio durante la discussione sull’estensione del certificato verde sui luoghi di lavoro pubblici e privati presentando l’ordine del giorno che avrebbe obbligato il governo a escludere l’introduzione di un confinamento sanitario selettivo (diretto ai non vaccinati) sul modello di quanto fatto in Austria. L’Aula, tuttavia, ha bocciato la richiesta.