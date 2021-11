Propaganda – Per i social 300 mila euro al mese: il segretario li fa pagare al partito, con 174 persone in cassa integrazione

Materie prime. “Perché i gatti ci accompagnano in bagno? Anche così ci dimostrano il loro affetto”, “Questa foto è stata scattata ieri mattina nel bagno di casa: si può facilmente immaginare dove fossi seduto io e perché. Non credo di essere l’unico a ritrovarsi, poco dopo aver lasciato il letto, in una situazione del genere” […]

Affari – “Stand by me” La Ercolani, cantrice renziana e l’impero tv scritto con tanti zeri C’è una doppia dimensione nella carriera di Simona Ercolani, ma è difficile far combaciare una metà con l’altra. La sua società di produzione televisiva Stand By Me è in crescita costante sin dalla fondazione nel 2010 e si è affermata nei palinsesti Rai e delle emittenti private. Prima ancora, nel 1998, Ercolani è stata l’ideatrice […] Di Tommaso Rodano

Il reportage “Frankenpipe” il gasdotto che terrorizza la Pennsylvania Stati Uniti e inquinamento. Altro che politica green nei dintorni di Philadelphia i cittadini combattono contro i danni causati dal potente colosso del petrolio Sunoco, che sfrutta il loro territorio per estrarre ed esportare gas in Europa e Cina Di Cédric Vallet

Gentiloni Story La poltrona non è il potere: l’Ue amara di Paolo “er moviola” La carriera europea, all’ombra di Berlino e Parigi, del commissario all’Economia: ora si deve riformare il Patto di Stabilità e, con Mario Draghi a Roma, lui non toccherà palla Di Ivo Caizzi

Franco Vittoria “Caro Letta, seimila tessere in una notte e il Pd finisce all’asta” Miracolo in Irpinia! In una sola notte circa seimila cittadini, senza sapere nulla l’uno dell’altro, hanno deciso di sostenere lo sforzo riformatore e progressista del partito guidato da Enrico Letta. Tutti insieme, ciascuno con la sua carta ricaricabile, sotto la stessa luna piena, hanno deciso di ricaricare il Pd col loro bonifico da 22 euro. […] Di Antonello Caporale

L’intervista Mio figlio, i suoi diari. Jeff Buckley e i ricordi di mamma Mary Era il 1994, Rock Planet di Milano, showcase dal vivo di Jeff Buckley. Ci sono solo tre giornalisti tra cui Davide Sapienza che cattura il pensiero del giovane artista: “Vivevo nella mia visione quando sono stato notato”. Poi un tuffo fatale nelle acque del Mississippi e la resurrezione – nel tempo – del suo album […] Di Guido Biondi

Maltempo Un morto nel cagliaritano, frane al centro nord L’Italia resta nell’occhio del ciclone Blas. Dopo avere travolto Calabria e Sicilia, la perturbazione sta flagellando Liguria, Toscana, Salento e Sardegna, dove un 81enne ha perso la vita travolto da un mare di acqua e fango, mentre si trovava nella sua auto a Porto Pino, nel Sulcis. Sono invece stati tutti rintracciati i cacciatori dispersi […] Di RQuotidiano

La sai l’ultima? Notizie che pesano. Anatre maratonete, pinguini migranti, no-vax confusionari, strozzapreti papali, svizzeri incivili e accuse infamanti ai nuovi idoli del rock Di Tommaso Rodano

In Borsa I molti (e mai chiariti) interessi finanziari di un uomo politico L’ex premier Paolo Gentiloni, da commissario Ue per gli Affari economici – e ancor più se volesse correre per il Quirinale – dovrebbe garantire la massima trasparenza sui suoi interessi finanziari: a partire dalla girandola di compravendite azionarie attuate quando ricopriva ruoli politici in Italia e poteva avere accesso, direttamente o indirettamente, a informazioni riservate. […] Di I. C.

Far West Il turismo riparte, ma si dimentica (ancora) delle guide Dal 2013 in Italia ci si abilita a singhiozzo e la professione è aperta a tutta l’Europa Serviva una riforma mai arrivata. Al suo posto il caos, tra costosi corsi esteri e fuori controllo Di Leonardo Bison

I dati Tasse ambientali: l’anomalia italiana dei trasporti stradali Secondo uno studio dell’Fmi i sussidi “inquinanti” valgono il 6,8% del Pil mondiale, ma questi non riguardano le nostre autostrade, dove le imposte superano i costi per la collettività Di Marco Ponti

Dimenticati dalla politica Istituto per sordi. Fondi finiti: lavoratori senza stipendio da 6 mesi e utenti senza riscaldamento All’Istituto statale sordi (Issr) i lavoratori sono senza stipendio da sei mesi e questo inverno non saranno in grado nemmeno di accendere i riscaldamenti. Succede in un ente pubblico, che vanta oltre duecento anni di storia al servizio delle persone non udenti, ma che negli ultimi venti è stato dimenticato da tutti i governi susseguiti, […] Di Roberto Rotunno

Altri luoghi – Libano La crisi galoppa, anche i funerali sono troppi costosi Nella ex Svizzera del Medio Oriente anche la morte può trasformarsi in una tragedia economica. Perché la dipartita di un parente è diventata un pesante fardello finanziario per i cittadini in Libano, dove secondo le stime dell’Onu oltre il 55% della popolazione vive ora al di sotto della soglia di povertà. Il costo dei servizi […] Di Fabio Scuto