Ex colleghi, amici e appassionati di sport hanno reso omaggio a Giampiero Galeazzi alla camera ardente allestita in Campidoglio. Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha salutato i figli dello storico cronista della Rai, mentre Amedeo Goria ha sottolineato come Galeazzi sia stato “un simbolo per l’Italia sportiva, era un mediatore tra il grande pubblico e i campioni che ha saputo raccontare. Speriamo che faccia tante telecronache da lassù”. L’assessore allo Sport di Roma, Alessandro Onorato, ha aggiunto: “Nei prossimi giorni studieremo insieme alla famiglia e al mondo dello sport il modo più giusto per ricordarlo”. Presente anche il presidente della Lazio Claudio Lotito: “Ci legava un rapporto di amicizia e grande stima, era un laziale autentico”. Infine Bruno Mascarenhas ha mostrato ai giornalisti la telecronaca della gara in cui vinse il bronzo olimpico nel 2004.