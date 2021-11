Momenti di forte commozione nel corso dell’ultima puntata di Domenica In. Mara Venier ha voluto ricordare Giampiero Galeazzi, lo storico telecronista sportivo scomparso venerdì all’età di 75 anni. “Tanti di noi hanno perso un grande amico, io perso Bisteccone mio, con il quale ho condiviso anni meravigliosi di una bellissima amicizia che durerà sempre e che non finirà mai “, ha detto la conduttrice. E poi, non riuscendo più a trattenere le lacrime, ha proseguito: “Lui avrebbe voluto essere ricordato con il sorriso ed è quello che cercheremo di fare oggi, anche se ora facciamo tutti fatica”. In studio assieme alla a Mara Venier c’erano tanti amici di Giampiero, sportivi che hanno condiviso un pezzo di vita con lui, da Adriano Panatta a Mihajlovic, da Fabrizio Maffei a Marino Bartoletti e Giuseppe Abbagnale.