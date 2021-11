Anche Giuseppe Conte ha partecipato alla festa di compleanno di Goffredo Bettini, tra i principali esponenti dei dem romani e artefice dell’alleanza giallorossa. In un video, diffuso in rete, si vede l’ex presidente del Consiglio che arriva in ritardo e viene scherzosamente ripreso dallo stesso festeggiato. Che poi, in un discorso di ringraziamento, parla del rapporto di amicizia con il leader M5s. E alla fine, finge di sbagliarsi e lo chiama Luigi, facendo credere di essersi scambiato con l’altro leader del Movimento Luigi Di Maio. Alla festa hanno partecipato molti nomi noti della politica romana e non solo: c’erano i ministri dem Andrea Orlando e Dario Franceschini, ma anche Gianni Letta, storico sottosegretario di tutti i governi Berlusconi. Presenti anche il sindaco di Roma Roberto Gualtieri e quello di Napoli, Gaetano Manfredi. Lo stesso Bettini ha pubblicato alcune foto sulla sua pagina Facebook, ringraziando gli ospiti: “Non c’erano i potenti – scrive -, c’erano le persone con le quali in un modo o nell’altro ho avuto rapporti: c’erano artisti, familiari, giovani impegnati, lavoratori e dirigenti politici con i quali ho vissuto delle straordinarie esperienze insieme. Per ragioni di spazio non ne ho potuto invitare tanti altri che mi stanno a cuore. Ma sono sicuro che capiranno”.