Quando il corteo è giunto a un paio di isolati di distanza da piazza Unità d’Italia, lungo Riva Tre Novembre, dove non si può accedere, più gruppi di persone si sono staccate dalla manifestazione per fermarsi davanti al blocco delle forze dell’ordine schierate in tenuta antisommossa e con i furgoni blindati messi di traverso. Qui hanno urlato ripetutamente “Vergogna” mentre il resto del corteo sfilava lungo l’itinerario concordato con la Questura. Altri gruppi si sono aggiunti a quelli fermatisi, qualcuno invece ha ripreso la marcia. Secondo la Questura i partecipanti al corteo odierno sono almeno 8mila.