Si prevede un altro sabato caldo per le manifestazioni dei no green pass, diventate ormai dal 24 luglio un appuntamento fisso in diverse città italiane. Le piazze calde sono ancora una volta Milano e Trieste: nel capoluogo lombardo l’allerta è massima dopo che l’incontro in Questura con gli organizzatori delle manifestazioni sul percorso che il corteo dovrà rispettare si è concluso venerdì mattina, ancora una volta, senza un accordo. Le forze dell’ordine saranno quindi chiamate di nuovo ad arginare i flussi di persone che probabilmente tenteranno di dirigersi in diverse direzioni della città, come successo sabato scorso, quando i dimostranti hanno più volte violato gli accordi stabiliti: da 15 settimane ormai i cortei causano pesanti disagi a cittadini e commercianti e hanno portato a prese di posizione da parte di enti, associazioni ed istituzioni che parlano di perdite economiche quantificabili in decine di milioni di euro. A Trieste invece il settimo corteo del Coordinamento no green pass è iniziato e i partecipanti sono 8mila: è il secondo numero più alto degli ultimi dieci anni in città, dopo i 15mila del corteo dell’11 ottobre, alla vigilia dell’introduzione del pass sul luogo di lavoro.

Milano – “Credo che ci saranno più forze dell’ordine rispetto alla volta scorsa, quando molte persone erano impegnate a Roma per il G20”, ha detto il sindaco Giuseppe Sala. “A questo punto vedremo cosa succederà. Il questore ha dato delle disposizioni e io non ho nessun elemento per dire se verranno rispettate o meno”. “L’impossibilità di giungere ad un percorso condiviso – spiegano dalla Questura di via Fatebenefratelli – ha indotto il questore ad emettere un provvedimento di prescrizione, imponendo che, dopo il concentramento in piazza Fontana, l’eventuale iniziativa si svolga dalle ore 17 alle ore 2, in forma di corteo” ma con un percorso che pur toccando piazza Duomo e corso Buenos Aires, una delle principali vie dello shopping, eviti luoghi sensibili come la sede della Camera del lavoro. Una formula che, evidentemente, non è piaciuta ai leader delle proteste che ieri avevano accusato di “scorrettezza” la Questura, spiegando che per loro era irrinunciabile sfilare accanto ad almeno due obiettivi sensibili tra la sede del quotidiano Libero, l’Università Statale e la Regione Lombardia. “Dichiarazioni opinabili” secondo la stessa Questura: i promotori del corteo, dicono, si sono presentati “soltanto venerdì mattina, dopo ripetuti inviti”. La polizia, spiegano, ha proposto loro un “percorso plausibile che manteneva il passaggio nei pressi di alcuni punti indicati dai manifestanti, oltre che il transito attraverso piazza Duomo. L’obiettivo era quello di dare alla manifestazione un’adeguata visibilità, salvaguardando, allo stesso tempo, gli obiettivi sensibili e permettendo di contenere i disagi alla viabilità e al commercio.

Da via Fatebenefratelli sostengono però che da parte dei manifestanti c’è stata una “ferma opposizione“, dimostrando “un maggiore interesse alla contrapposizione fine a se stessa che la ricerca di una ipotesi volta a garantire il diritto di manifestare”. Da qui il provvedimento del questore Giuseppe Petronzi. Il concentramento della manifestazione è previsto come al solito in piazza Fontana. Il percorso prevede il passaggio in piazza Duomo, via Mazzini, piazza Missori, corso di Porta Romana, viale Caldara, viale Regina Margherita, piazza V Giornate, viale Bianca Maria, corso XXII Marzo, viale Piceno, via dei Mille, viale Abruzzi, piazzale Loreto, corso Buenos Aires con arrivo “in piazza Oberdan, dove la manifestazione dovrà concludersi”. A fronte delle numerose minacce e aggressioni subite da giornalisti e videomaker durante i passati cortei, la Federazione nazionale della stampa (Fnsi) chiede “alle forze dell’ordine la massima vigilanza possibile nei confronti degli operatori dell’informazione che saranno presenti in piazza oggi a Milano”. “Non è trascorsa manifestazione senza che qualche collega venisse infastidito, intimidito, insultato o spintonato. Siamo estremamente preoccupati per questo clima da caccia alle streghe soprattutto in un contesto di ordine pubblico in cui, per l’ennesima volta, non è stato possibile un accordo sul percorso della manifestazione”, fa eco il Gruppo cronisti lombardi.

Trieste – La manifestazione è partita alle 15 da piazza Libertà: per la Questura i partecipanti sono almeno 8mila, mentre gli uomini delle forze dell’ordine schierati sono 400. Ai partecipanti era stato prescritto da un’ordinanza del sindaco di tenere la distanza interpersonale e indossare la mascherina, ma sono ben pochi a rispettare le disposizioni nonostante gli appositi richiami arrivati dal furgone con altoparlante in testa al corteo. La protesta è scandita dai cori abituali (“Libertà”, “No green pass”, “La gente come noi non molla mai”) e ha compreso anche insulti alla redazione del quotidiano Il Piccolo. Quando la folla è giunto a un paio di isolati di distanza da piazza Unità d’Italia, lungo Riva Tre Novembre, dove non si può accedere, più gruppi di persone si sono staccate dalla manifestazione per fermarsi davanti al blocco delle forze dell’ordine schierate in tenuta antisommossa e con i furgoni blindati messi di traverso. Qui hanno urlato ripetutamente “vergogna” e si sono fermate a stazionare nei pressi, mentre il resto del corteo sta sfilando lungo l’itinerario concordato con la Questura. Altri gruppi si sono aggiunti a quelli fermi, qualcuno invece ha ripreso la marcia.

“Nel caso in cui non siano rispettate tutte le prescrizioni dell’autorità di pubblica sicurezza, verranno valutate le singole posizioni degli organizzatori e dei manifestanti in relazione alla previsione dell’articolo 18 comma 5 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza”, che prevede “l’arresto fino a un anno con l’ammenda da euro 206 a euro 413″, aveva fatto sapere la Questura di Trieste. Il corteo “dovrà svolgersi in osservanza delle prescrizioni emesse dal questore di Trieste, in attuazione delle determinazioni assunte in sede di comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica”: il provvedimento, “adottato ai sensi dell’articolo 18 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (Tulps), prevede che la manifestazione debba tenersi dalle 15 alle 18 secondo il seguente itinerario: piazza della Libertà, corso Cavour, Riva 3 Novembre, via Mazzini, piazza Goldoni, via Carducci, piazza Oberdan, piazza Dalmazia, via Ghega, piazza della Libertà”.