gIANMARIA è un 18enne vicentino dai capelli biondi che con la sua visione del mondo complessa – che si riflette nella sua musica e nei suoi testi – ha conquistato tutti sin dalle Audition dove aveva già proposto il suo brano originale “I Suicidi”. Ieri nel primo Live di X Factor 2021 (su Sky e NOW, sempre disponibile on demand), dove è in gara nel roster di Emma, l’ha riproposta cantandola dal vivo sul palco.