“Oggi il mio seno è costellato di cicatrici, segni della battaglia che sto combattendo. Per nove lunghissime ore sono stata in sala operatoria. Mi hanno tolto entrambi i seni e li hanno ricostruiti, e non smetterò mai di ripetere quanto sono grata all’equipe chirurgica del professor Masetti la professoressa Salgarello che così mi hanno evitato il trauma di vedermi mutilata di una parte del corpo”. Carolina Marconi scriveva questo lo scorso 22 ottobre in una lettera aperta pubblicata nelle sue storie di Instagram, raccontando senza filtri l’operazione di mastectomia (l’asportazione chirurgica dei seni, ndr) a cui si è dovuta sottoporre lo scorso aprile dopo che le è stato diagnosticato il cancro al seno. Ora Carolina si mostra nuda su Instagram, un’immagine forte e bellissima: “Questa sono io oggi.. Il tumore mi ha ucciso in tanti modi (non lo nego, anche se ho sempre cercato di restare forte) ora sono pronta a rinascere – scrive – Eccomi… Nuda come quando sono venuta al mondo… Pelatina ma con una voglia di vivere che non so neppure dirvi qui.. Mi vedete come sono, perché con il tempo ho imparato ad amare le mie cicatrici ed il mio corpo. L’amore e la forza ce le abbiamo dentro… Dobbiamo solo imparare a tirarle fuori quando serve, quando la vita ti mette difronte ostacoli insormontabili… Il 10 novembre mi aspetta l’ultima chemio e non vedo l’ora che finisca questo snervante percorso, è ora di Risorgere. Sta finendo il mese rosa della prevenzione ma voi non abbassate mai la guardia. Continuate a fare le visite che servono, prenotate pap test ed ecografie annuali. Amatevi sempre… Con affetto”.