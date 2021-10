Uno dice, come mai LeBron James e il creatore e regista di Squid Game, Hwang Dong-hyuk, si sono messi a discutere? Per una partita dei Lakers di cui il cineasta coreano è in qualche modo tifoso? No. È la super star NBA a essere fan della serie più vista di sempre sulla piattaforma Netflix. Con un “ma”. Il giocatore non ha gradito il finale e lo ha detto al ‘collega’ Anthony Davis alla fine di una conferenza stampa: “Non mi è piaciuto il finale… So che ripartiranno con una seconda stagione ma diamine, sali su quel fottuto aereo e vai a trovare tua figlia, fratello. Cosa stai facendo?”, ha tuonato LeBron. Ed ecco che Hwang Dong-hyuk ha risposto, intervistato dal Guardian: “LeBron James può dire quello che vuole, lo rispetto. Sono molto felice che abbia visto l’intera serie, ma non cambierei il mio finale. Se ha in mente un finale che lo soddisfa, forse potrebbe fare lui il sequel. Darò un’occhiata e magari gli manderò un messaggio dicendo: ‘Mi è piaciuto tutto, tranne il finale'”. Zan zan.