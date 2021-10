Il discorso del preside, all’ingresso della struttura, accolto dai cori “Duce, Duce”. Poi i saluti romani. È quanto testimonia un video pubblicato da Wired, che mostra gli studenti dell’Istituto aeronautico “Antonio Locatelli” di Bergamo che inneggiano a Benito Mussolini mentre il preside, Giuseppe Di Giminiani, 66 anni, sembra ricambiare con un saluto romano. Anche gli studenti, nel video originale. sottolinea Wired, rispondono col gesto fascista. Il preside non ha rilasciato dichiarazioni, tuttavia ha risposto il suo avvocato, Emiliano D’Andrea, smentendo la ricostruzione secondo la quale avrebbe compiuto apologia di fascismo, e che il gesto con il braccio non sia così teso da essere ricondotto al saluto fascista. Secondo l’avvocato, inoltre, gli studenti utilizzerebbero il termine “Duce” desumendolo da “dux”: in questo senso il presidente sarebbe il “condottiero degli studenti”.

Video Wired