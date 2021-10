“Per quanto riguarda le pensioni, non mi aspetto lo sciopero generale, ma dipende dai sindacati“. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario Draghi, durante la conferenza stampa convocata al termine del Consiglio die ministri per illustrare i dettagli della legge di Bilancio. Il premier ha risposto a una domanda dei cronisti in merito alle tensioni avute con i sindacati sul tema delle pensioni e della Quota 102. Proteste? “Mi parrebbe strano vista la disponibilità del governo a ragionare nelle prossime settimane su diverse questioni”. La decisione, ha concluso, “è comunque nelle mani dei sindacati”