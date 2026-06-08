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Ultimo aggiornamento: 12:41

Iran-Israele, riprende la guerra. Missili iraniani su Tel Aviv. Idf: “Vasto attacco, colpiti sistemi di difesa di Teheran”. Houthi: “Mar Rosso chiuso a navi israeliane”

di Redazione Esteri
Iran e Israele si scambiano colpi per la prima volta da aprile. Netanyahu sfida l’appello di Trump a evitare rappresaglie. Esplosioni a Teheran. Pasdaran: "Il conflitto può estendersi ai siti energetici della regione"
Iran-Israele, riprende la guerra. Missili iraniani su Tel Aviv. Idf: “Vasto attacco, colpiti sistemi di difesa di Teheran”. Houthi: “Mar Rosso chiuso a navi israeliane”
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In Evidenza

Esercito israeliano: “Pronti a diversi giorni di raid in coordinamento con gli Usa”

L’esercito israeliano si sta preparando ad almeno diversi giorni di combattimenti con l’Iran, e potenzialmente anche una ripresa completa della guerra, e sta operando in coordinamento con gli Stati Uniti. L’Idf ha affermato in una nota, ripresa dai media israeliani, che gli Usa stanno coordinando le proprie azioni con Israele e collaborando negli sforzi di difesa aerea, sottolineando al contempo che gli attacchi dell’aviazione israeliana in Iran sono stati condotti in due ondate utilizzando esclusivamente velivoli israeliani, compresi gli aerei cisterna.

Momenti chiave

  • Trump: "Israele e Iran smettano subito di sparare"
  • Esercito israeliano: "Pronti a diversi giorni di raid in coordinamento con gli Usa"
  • Media: "Esplosioni in varie città iraniane"
  • Pasdaran: "Colpito impianto chimico a Haifa"
  • Pasdaran: "Il conflitto può estendersi ai siti energetici della regione"
  • Media: "Potenti esplosioni a Teheran"
  • Israele: "Colpiti i sistemi di difesa dell'Iran"
  • Teheran: "Usa responsabili della violazione della tregua"
  • Houthi: "Mar Rosso chiuso per le navi israeliane"
  • Pasdaran: "Abbiamo attaccato due basi aeree israeliane"
  • Israele: "Colpito sito petrolchimico di Mahshahr"
  • Israele, sirene a Tel Aviv per missili dallo Yemen
  • Israele: "Colpiti obiettivi militari in Iran"
  • Ira, esplosioni a Teheran e Karaj
  • Axios: "Gli Usa non hanno dato il via libera all'attacco contro Beirut"
  • Axios: "Trump ha detto a Netanyahu di non rispondere agli attacchi"
    • 12:23

      Israele, l’esercito: “22 missili dall’Iran e 2 dallo Yemen”

      Durante la notte sono stati lanciati contro Israele 22 missili dall’Iran e altri due dallo Yemen. Lo riferisce l’Idf citato da Kan.

    • 11:50

      Trump: “Israele e Iran smettano subito di sparare”

      In un brevissimo post sulla sua piattaforma Truth Social, Donald Trump ha chiesto a Israele e all’Iran di “cessare immediatamente di sparare”.

    • 11:31

      Esercito israeliano: “Pronti a diversi giorni di raid in coordinamento con gli Usa”

      L’esercito israeliano si sta preparando ad almeno diversi giorni di combattimenti con l’Iran, e potenzialmente anche una ripresa completa della guerra, e sta operando in coordinamento con gli Stati Uniti. L’Idf ha affermato in una nota, ripresa dai media israeliani, che gli Usa stanno coordinando le proprie azioni con Israele e collaborando negli sforzi di difesa aerea, sottolineando al contempo che gli attacchi dell’aviazione israeliana in Iran sono stati condotti in due ondate utilizzando esclusivamente velivoli israeliani, compresi gli aerei cisterna.

    • 11:26

      Media: “Esplosioni in varie città iraniane”

      Esplosioni sono state udite ancora a Karaj, Isfahan e in diverse città vicino a Teheran, tra cui Eslamshahr, Malard, Kahrizak e Bagher Shahr, secondo quanto riportato dai media statali iraniani. Un’esplosione è stata udita anche all’aeroporto di Shiraz, nel sud dell’Iran, secondo quanto riportato dal sito web iraniano Didban.

    • 10:39

      Pasdaran: “Colpito impianto chimico a Haifa”

      I Guardiani della rivoluzione hanno lanciato un monito avvertendo che Israele ha dato il via a una pericolosa escalation e ha aggiunto che l’Iran ha reagito a quello che definisce l’attacco di Usa e Israele contro uno dei suoi impianti petrolchimici colpendo con missili obiettivi industriali simili ad Haifa. “Agendo contro obiettivi civili e prendendo di mira le industrie petrolifere, il nemico sionista ha dato il via a un gioco pericoloso, la cui portata comprenderà tutti gli obiettivi energetici della regione, e le cui conseguenze per l’economia globale sono responsabilità del principale piromane in questo campo: gli Stati Uniti”, hanno dichiarato i Pasdaran.

    • 10:29

      Pasdaran: “Il conflitto può estendersi ai siti energetici della regione”

      “Il conflitto potrebbe estendersi a tutti gli obiettivi energetici nella regione”. Lo hanno affermato i Pasdaran dopo l’attacco a un impianto petrolchimico iraniano da parte delle Forze di Difesa Israeliane (Idf). Lo hanno riferito fonti iraniane.

    • 10:23

      Media: “Potenti esplosioni a Teheran”

      Una serie di esplosioni sono state avvertite a Teheran. Secondo la tv Irib e Nournews, media affiliato al Consiglio supremo della sicurezza nazionale dell’Iran, un’esplosione è stata registrata nella parte occidentale della capitale iraniana. Secondo l’agenzia di stampa Tasnim, inoltre, esplosioni sono state avvertite anche nella zona meridionale e orientale di Teheran. “Sembra che alcuni dei rumori siano stati causati dall’attivazione delle difese aeree di Teheran”, ha affermato l’agenzia Tasnim.

    • 09:52

      Israele: “Colpiti i sistemi di difesa dell’Iran”

      “Poco fa, decine di caccia dell’Aeronautica militare israeliana, guidati dalla direzione dell’intelligence dell’Idf, hanno portato a termine un attacco su vasta scala contro sistemi di difesa strategici appartenenti al regime terroristico iraniano”. Lo comunicano l’Idf, le Forze di difesa israeliane. “Recentemente, sistemi di difesa erano stati dispiegati in numerose aree dell’Iran per ripristinare le proprie capacità di rilevamento e difesa indebolite dall’operazione Il ruggito del Leone. L’attacco ha portato allo smantellamento di tali sistemi”.

    • 09:41

      Teheran: “Usa responsabili della violazione della tregua”

      Gli Stati Uniti hanno la responsabilità diretta di qualsiasi violazione dell’accordo di cessate il fuoco dell’8 aprile: lo ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri iraniano Esmail Baghaei, sostenendo che le azioni israeliane non possono essere separate dalla politica statunitense. “Nessuno crede che il regime sionista agisca senza coordinamento con gli Stati Uniti”, ha affermato Baghaei, aggiungendo che il Comando Centrale degli Stati Uniti sostiene Israele sia nelle operazioni offensive che difensive e che Washington sarebbe responsabile delle conseguenze di qualsiasi escalation nella regione.

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