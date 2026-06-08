Esercito israeliano: “Pronti a diversi giorni di raid in coordinamento con gli Usa”

L’esercito israeliano si sta preparando ad almeno diversi giorni di combattimenti con l’Iran, e potenzialmente anche una ripresa completa della guerra, e sta operando in coordinamento con gli Stati Uniti. L’Idf ha affermato in una nota, ripresa dai media israeliani, che gli Usa stanno coordinando le proprie azioni con Israele e collaborando negli sforzi di difesa aerea, sottolineando al contempo che gli attacchi dell’aviazione israeliana in Iran sono stati condotti in due ondate utilizzando esclusivamente velivoli israeliani, compresi gli aerei cisterna.