Questo articolo è gratis. Per leggerne altri, ricevere le newsletter e avere libero accesso ai contenuti scelti dalla redazione Registrati

Il primo anno di governo di Silvia Salis sarà celebrato con una conferenza stampa. Una scelta che, fanno notare i più maliziosi, ricorda più la postura di una (aspirante) presidente del consiglio che di una sindaca, nonostante le ripetute smentite. Di più: “un anno di giunta”, questo il nome dato al format, sembrerebbe pensato apposta per convincere gli scettici sul tallone d’achille di Salis come potenziale candidata anti-Meloni, e cioè che finora ha dimostrato poco. Ma ciò che sta davvero facendo discutere sono le modalità con cui è stato organizzato questo punto stampa. E in particolare due aspetti: la restrizione delle domande “all’amministrazione della città” e la richiesta ai giornalisti di segnalare i “temi” su cui intendono fare domande con giorni d’anticipo.

Questo almeno è ciò che si evince dal comunicato stampa del Comune di Genova, che specifica di aver “concordato” le regole con l’Ordine dei giornalisti della Liguria: “Come concordato con l’Ordine dei giornalisti della Liguria, ciascuna testata potrà rivolgere un massimo di due domande su tematiche che riguardano l’amministrazione della città. Per agevolare il lavoro di tutti e rendere sostenibile la durata della conferenza stampa, si pregano i colleghi interessati a partecipare di accreditarsi, indicando le tematiche su cui rivolgeranno le domande, entro lunedì 8 alle 18”.

Vale la pena di ricordare le polemiche che accompagnano da anni Giorgia Meloni, accusata di scappare dal confronto con i cronisti e di aver limitato questa possibilità all’incontro di inizio anno. Adesso è il centrodestra a muovere la stessa contestazione alla sindaca di Genova, figura che da tempo è vista come possibile candidata anti Meloni: “Una conferenza stampa dovrebbe essere il luogo del confronto libero tra politici e cronisti ma se le domande devono essere comunicate in anticipo il rischio è che si trasformi in una rappresentazione che segue un copione già scritto, dove tutto è previsto e nulla deve disturbare la narrazione ufficiale”, commenta Susanna Donatella Campione, senatrice di Fratelli d’Italia.

Dopo le prime polemiche, rilanciate in gruppo dai giornali di centrodestra, l’Ordine dei giornalisti della Liguria sembra essersi in parte smarcato da alcuni passaggi di quel comunicato: “In merito alle richieste di chiarimento pervenute da alcuni colleghi sulle modalità cui cui si svolgerà la conferenza stampa sul bilancio annuale della sindaca Silvia Salis e convocata dal Comune di Genova, l’Ordine dei giornalisti della Liguria evidenzia che tutti i colleghi sono liberi di porre domande su temi e questioni che ogni collega ritiene più opportuno e che la richiesta (per chi lo vorrà) di anticipare gli argomenti (e non le domande) è stata fatta dal Comune soltanto per agevolare lo svolgimento della conferenza stampa, sia nei tempi che nella completezza delle risposte che verranno fornite ai cronisti presenti”. Contrordine insomma, niente domande ristrette a piacimento su argomenti cittadini, né telefonate tre giorni prima. Almeno non con l’avallo dell’Ordine dei giornalisti.