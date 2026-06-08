Il mondo FQ

Politica

live

Ultimo aggiornamento: 16:15

Ballottaggi elezioni comunali live, le news: festa per Sodano (centrosinistra) ad Agrigento, centrodestra in vantaggio ad Arezzo e Macerata. Affluenza al 52,07%. Tutti i risultati

di Redazione Politica
Si vota in 42 Comuni sopra i 15mila abitanti, di cui sei capoluoghi di provincia: Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. Primo turno in Sardegna. Tutti i risultati
Ballottaggi elezioni comunali live, le news: festa per Sodano (centrosinistra) ad Agrigento, centrodestra in vantaggio ad Arezzo e Macerata. Affluenza al 52,07%. Tutti i risultati
Icona dei commenti Commenti

Momenti chiave

  • Agrigento, vittoria schiacciante per Sodano (centrosinistra) col 71,5% dei voti
  • Affluenza definitiva al 52%: otto punti in meno rispetto al primo turno
    • 16:15

      Agrigento, vittoria schiacciante per Sodano (centrosinistra) col 71,5% dei voti

      Michele Sodano, candidato sindaco di Agrigento per il Campo largo, è al 71,48%. Dino Alonge, candidato di parte del Centrodestra, è invece al 28,52%. Complessivamente sono state scrutinare 33 su 57 sezioni. Al comitato elettorale di Sodano, lungo il viale Della Vittoria, è già scoppiata la festa.

    • 16:13

      A Trani testa a testa col centrosinistra di poco in vantaggio

      A circa un quinto dei seggi che hanno concluso lo scrutinio, a Trani è testa a testa tra i candidati sindaci con Marco Galiano (centrosinistra), costantemente in vantaggio sul candidato del centrodestra Angelo Guarriello.
      Con 12 su 54 sezioni scrutinate, Galiano ha il 50,9% delle preferenze, mentre Guarriello è al 49%.

    • 16:04

      A Lecco di poco avanti il candidato di centrodestra Filippo Boscagli

      Al ballottaggio che decreterà il nuovo sindaco di Lecco, quando sono state scrutinate 16 sezioni su 43, è in vantaggio il candidato della coalizione di centrodestra Filippo Boscagli con il 51,04% dei voti. Il candidato del Centrosinistra, Mauro Garrinoni è al momento al 48,96%.

    • 15:59

      Chieti, il candidato del campo largo Legnini avanti di sette punti

      Ai ballottaggi per le comunali a Chieti, in base ai dati di Eligendo relativi a 11 sezioni su 54, il candidato del campo largo, Giovanni Legnini, è al 53,73%; lo sfidante di centrodestra Cristiano Sicari segue al 46,27%

    • 15:56

      A Macerata avanti il sindaco uscente Parcaroli (centrodestra)

      Ai ballottaggi per le comunali di Macerata, in base ai dati di Eligendo relativi a 20 sezioni su 44, il candidato di centrodestra e primo cittadino uscente Sandro Parcaroli è al 52,55% mentre il candidato del campo largo Gianluca Tittarelli è al 47,45%.

    • 15:50

      YouTrend: ad Agrigento vince il candidato sindaco di centrosinistra Sodano

      Secondo YouTrend è il candidato del centrosinistra, Michele Sodano, a vincere le elezioni.

    • 15:49

      Testa a testa a Viareggio: avanti Grilli (centrodestra)

      Mentre sono state scrutinate 36 sezioni su 67, in base ai dati sul sito del Comune, a Viareggio (Lucca) si profila un testa a testa che vede avanti la candidata Sara Grilli, sostenuta anche dal centrodestra, con il 50,58% su Federica Maineri del centrosinistra, al 49,42%.

    • 15:44

      Ad Agrigento crolla l’affluenza: 41%, meno 18 punti rispetto al primo turno

      È stata del 41,03 % l’affluenza al ballottaggio per il sindaco ad Agrigento, in calo del 18,16% rispetto al primo turno quando aveva votato il 59,1% degli aventi diritto. Hanno votato 21035 elettori rispetto al totale di 51.267 aventi diritto. Si sfidano Michele Sodano del centrosinistra e Dino Alonge del centrodestra.

    • 15:43

      Arezzo, in vantaggio Comanducci (centrodestra) col 55% delle preferenze

      Ad oltre un terzo circa delle sezioni scrutinate, 36 su 97, al ballottaggio ad Arezzo è in vantaggio il candidato sindaco del centrodestra Marcello Comanducci con il 55% delle preferenze, rispetto a Vincenzo Ceccarelli del centrosinistra

    • 15:35

      Affluenza definitiva al 52%: otto punti in meno rispetto al primo turno

      L’affluenza definitiva ai ballottaggi è del 52%, in calo di oltre otto punti rispetto al primo turno quando era al 60,48%. Lo si evince dal sito di Eligendo quando manca una sola sezione sulle 1.212 complessive