La Cipriani Usa Inc. ci accusa di "interferenza illecita con rapporti commerciali futuri, falsa rappresentazione dannosa e denigrazione commerciale". Vengono addebitati alle due testate giornalistiche anche i “costi straordinari” sostenuti per incaricare “una società investigativa indipendente esterna... per indagare e confutare accuse che non avrebbero mai dovuto essere pubblicate

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Non semplice diffamazione bensì “interferenza illecita con rapporti commerciali futuri, falsa rappresentazione dannosa e denigrazione commerciale”. È questa l’accusa appena formalizzata nei confronti della società editrice de Il Fatto Quotidiano e della Rai per le notizie sulla grazia presidenziale concessa all’ex consigliera regionale Nicole Minetti comparse sul quotidiano e in alcuni servizi della trasmissione Report. A sottoporla alla Corte distrettuale di New York sono stati i legali di Cipriani Usa Inc., ramo statunitense del gruppo imprenditoriale guidato dal compagno di Minetti, Giuseppe Cipriani.

Nell’atto di 43 pagine si lamenta un impatto “immediato e grave” sui conti del colosso della ristorazione. Di qui la richiesta esorbitante di 250 milioni di euro di risarcimento, più danni “speciali”, “punitivi” e “ogni altro rimedio equo”. I legali dello studio legale internazionale Reinhardt Savic Foley LLP parlano di “una serie di accuse false e sensazionalistiche” sui rapporti di Cipriani con Jeffrey Epstein, il noto finanziere newyorkese al centro del più grande caso di pedofilia degli ultimi anni, e sulle “feste a sfondo sessuale” organizzate in Uruguay nel ranch “Gin Tonic” dell’imprenditore italiano. Oltre che sulle pratiche per l’adozione e le cure necessarie per il figlio adottivo della coppia Cipriani-Minetti.

“Sebbene le falsità fossero presentate come riferite personalmente a Giuseppe Cipriani – scrivono i legali – i convenuti sapevano (oppure hanno agito ignorando colpevolmente tale circostanza) che la campagna avrebbe necessariamente e prevedibilmente provocato un grave e immediato danno commerciale a Cipriani Usa e all’intera attività Cipriani, inclusa quella con sede a New York”. Nell’atto si fa riferimento anche a un episodio che rappresenterebbe la “conseguenza diretta” delle notizie pubblicate da Fatto e Report, ovvero il ritardo nella chiusura “di una rilevante operazione da 50 milioni di dollari” a causa di non meglio precisate perplessità di “uno dei finanziatori”. Vengono addebitati alle due testate giornalistiche anche i “costi straordinari” sostenuti per incaricare “una società investigativa indipendente esterna… per indagare e confutare accuse che non avrebbero mai dovuto essere pubblicate”. Chiaro riferimento alle indagini difensive, citate anche nel comunicato stampa della Procura generale di Milano, con cui si ribadiva il parere positivo alla grazia per Nicole Minetti.

Nei giorni scorsi i legali del colosso della ristorazione avevano già diffidato il Fatto, chiedendo di rimuovere ogni traccia degli articoli sulla vicenda, e di “cessare e desistere” dal portare avanti la nostra inchiesta giornalistica. Cipriani e Minetti non hanno mai voluto rispondere alle domande poste dal Fatto, sebbene contattati sin dall’11 aprile, quando è stata data per la prima volta la notizia della grazia concessa all’ex consigliera regionale.