Si vota nei centri sopra i 15mila abitanti dove nessun candidato ha raggiunto il 50% più uno al primo turno. Sei i capoluoghi: Lecco, Arezzo, Macerata, Chieti, Agrigento e Trani

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Affluenza in calo nei 42 comuni chiamati ai ballottaggi delle elezioni amministrative. Alle 12 la partecipazione media al voto è stata 13,55%, in calo di quasi due punti rispetto al 15,52% del primo turno del 24 e 25 maggio scorso. I capoluoghi di provincia al voto sono sei: Lecco, Arezzo, Macerata, Chieti, Agrigento e Trani. In totale sono chiamati a scegliere più di 1,1 milioni di elettori, residenti nei comuni sopra i 15mila abitanti dove nessun candidato sindaco ha raggiunto la maggioranza assoluta dei voti espressi al primo turno. I seggi, distribuiti in 12 regioni, saranno aperti oggi, domenica 7 giugno, dalle 7 alle 23, e domani, lunedì 8 giugno, dalle 7 alle 15. Si vota anche per il primo turno in 148 comuni in Sardegna.

A Lecco il ballottaggio sarà tra il candidato di centrodestra Filippo Boscagli e il candidato di centrosinistra e sindaco uscente Mauro Gattinoni. Ad Arezzo si sfideranno Marcello Comanducci del centrodestra e il candidato del campo largo Vincenzo Ceccarelli. A Macerata torna in campo il sindaco di centrodestra uscente Sandro Parcaroli, sfidato dal candidato del campo largo, Gianluca Tittarelli. A Chieti, invece, i cittadini dovranno scegliere tra la proposta del campo largo, Giovanni Legnini, molto conosciuto nella zona per il suo impegno come commissario straordinario alla ricostruzione dopo il terremoto del 2016, e il candidato del centrodestra, Cristiano Sicari. A Trani il ballottaggio è tra il candidato di centrosinistra Marco Galiano e il candidato di centrodestra Angelo Guarriello, mentre ad Agrigento si sfideranno il candidato di centrosinistra Michele Sodano e il candidato di centrodestra Gerlando Alonge. Caso a parte è Mandatoriccio, nel Cosentino, dove i cittadini sono chiamati di nuovo al voto nonostante il comune abbia meno di 15mila abitanti: al primo turno, infatti, i due candidati, Maria Teresa Villella (Nuova Alba) e Cataldo Iozzi (Uniti per Mandatoriccio) hanno ottenuto esattamente lo stesso numero di voti, 852 ciascuno.

Primo turno per il rinnovo dei consigli comunali, invece, per 148 comuni in Sardegna. Nonostante si tratti di circa il 40% delle comunità isolane, i cittadini al voto sono appena 400mila, il 30% dei totali. La maggior parte delle città interessate, infatti, fa parte della provincia e sono quindi piccoli centri.