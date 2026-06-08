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Ultimo aggiornamento: 16:59

Nuovi raid israeliani nel Libano meridionale: colonne di fumo e macerie nella zona di Tiro

di Redazione Esteri
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L'esercito israeliano colpisce ancora il sud del Paese: le immagini di Al-Burj al-Shamali
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L’esercito israeliano hanno condotto nuovi raid aerei vicino alla città di Tiro, nel Libano meridionale. Alcuni video sui social mostrano le colonne di fumo e la distruzione nei centri di Al-Burj al-Shamali e Al-Maashouk, entrambi a est della città costiera di Tiro. I nuovi attacchi arrivano dopo il colloquio telefonico tra il presidente americano Donald Trump e il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e dopo che l’Iran si è detto pronto a interrompere i raid contro Israele se le Idf avessero smesso di attaccare il Libano.

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