Certi personaggi vanno banditi subito da ogni schieramento alternativo se vogliamo che sia effettivamente tale. Speriamo che Conte e soprattutto Schlein lo capiscano

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Nel giardino zoologico denominato convenzionalmente “governo Meloni” convivono varie specie animali, tutte fortemente nocive. Ci sono gli incapaci e incompetenti, tipo Nordio o Pichetto Fratin, che proprio per le loro ridotte attitudini e capacità appaiono forse i meno pericolosi, ma, anche per questo motivo, fanno a ben vedere danni non minori degli altri. Poi ci sono i lobbisti, che rappresentano categorie ben determinate e ne fanno prevalere gli interessi su quelli del popolo italiano (vedi Crosetto e l’ascendente imbattibile che i fabbricanti e commercianti di armi esercitano su di lui, o anche Salvini che però ha titoli più che validi e comprovati per appartenere anche alla prima categoria). Poi ci sono quelli più pericolosi e cioè i fascisti veri e propri.

Tra di loro voglio mettere innanzitutto Giorgia Meloni e Ignazio Benito La Russa, i quali entrambi hanno recentemente rivendicato con orgoglio la loro piena continuità ideologica e sentimentale col criminale antisemita (vero, non alla Gasparri/Delrio) e fucilatore di partigiani Giorgio Almirante, che rappresenta a sua volta l’anello di congiunzione tra il fascismo del Ventennio, quello repubblichino e quello del Movimento Sociale Italiano, poi trasfuso in Alleanza Nazionale e quindi in Fratelli d’Italia.

Ma il problema, storicamente posto, non è solo di radici, quanto della funzione che il fascismo e i fascisti hanno sempre svolto e continuano a svolgere di carta di ricambio al servizio del sistema capitalistico per perpetuarne l’esistenza mediante strumenti in parte diversi da quelli del liberalismo classico e improntati all’uso dell’autoritarismo, del razzismo (ieri contro gli ebrei, oggi contro i migranti) e se necessario della violenza aperta.

In Italia siamo fortunatamente ben lontani da una qualche riedizione della Marcia su Roma, né penso ci arriveremo mai, anche perché sono presenti forti anticorpi politici, sociali e culturali come dimostrato da ultimo dall’esito, disastroso per Meloni & C., del recente referendum sulla giustizia.

Ciò tuttavia non ci esime dall’individuare e analizzare attentamente taluni aspetti del governo Meloni che presentano elementi evidenti di un tentativo di fascistizzazione delle istituzioni italiane. Mi soffermerò al riguardo su due personaggi che ritengo fortemente emblematici al riguardo e cioè il ministro dell’Istruzione e del Merito Valditara e quello degli Interni Piantedosi.

Il primo è noto per le sue crociate contro due libertà costituzionali fondamentali, e cioè quella di pensiero e quella di insegnamento e per tentare di soffocare ad ogni costo nella culla quella sacrosanta disposizione all’esercizio della critica che è una caratteristica, per fortuna naturale e insopprimibile, delle giovani generazioni, tanto più se condannate come le attuali a un triste futuro dalle classi dominanti. In questo senso Valditara si è reso tristemente famoso per il tentativo, ovviamente fallito, di bandire il genocidio palestinese dalle aule scolastiche e universitarie e per le misure disciplinari adottate nei confronti degli insegnanti che avessero l’ardire di invitare, ad esempio, una pericolosa fuorilegge come la Relatrice speciale delle Nazioni Unite sui diritti umani nei Territori Palestinesi Occupati, Francesca Albanese.

Piantedosi, dal canto suo, già oscuro questurino burocrate al servizio di Salvini, ha legato il suo nome a un disegno di legge liberticida, impropriamente intitolato alla “sicurezza”, che si propone di impedire ogni conflitto sociale, che costituisce il sale della democrazia per chiunque non sia organicamente e profondamente fascista. Quello stesso conflitto sociale, per intenderci, che i caporali pakistani perfettamente inseriti nel sistema politico, padronale e mafioso italiano reprimono bruciando vivi i giovani braccianti che reclamano condizioni di lavoro più degne, com’è avvenuto recentemente ad Amendolara.

I due personaggi in questione sono, proprio per tali accennate e innegabili caratteristiche delle loro politiche, i principali fautori del neofascismo meloniano inteso come progetto di trasformazione in senso anticostituzionale della Repubblica italiana.

Il fatto che tale progetto sia stato temporaneamente sconfitto nel referendum dello scorso anno non esime ovviamente dal perseguire con ogni mezzo legittimo e necessario l’auspicabile cacciata del governo Meloni. A condizione però che tale cacciata non rappresenti l’occasione per reinsediare al vertice della Repubblica personaggi non troppo dissimili dai governanti attuali in termini di subalternità al capitale, agli Stati Uniti, alla Nato e all’Unione Europea nella sua accezione corrente, e quindi al riarmo, alla guerra, allo sfruttamento senza limiti della classe lavoratrice e alla svendita della ricchezza sociale.

Che si tratti di Calenda o di Renzi, di Gentiloni o di Draghi, di Picierno o di Guerini, infatti, la loro mera presenza non solo renderebbe arduo il rovesciamento di Meloni ma preparerebbe le condizioni per nuove vittorie delle destre in un futuro neanche troppo lontano. Quindi vanno banditi subito da ogni schieramento alternativo se vogliamo che sia effettivamente tale. Speriamo che Conte e soprattutto Schlein lo capiscano.