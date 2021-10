Piove anche dentro il tribunale di Catania. Il maltempo che sta colpendo la provincia ha già causato una vittima, allagando gran parte della città e non risparmiando neanche il palazzo di giustizia, come denuncia l’Ordine degli Avvocati di Catania. “Una giustizia umiliata a Catania per gli enormi problemi strutturali dei Tribunali – dice il presidente Rosario Pizzino in un messaggio su Facebook – Spazi insufficienti, condizioni vetuste: in estate non funziona l’aria condizionata, in autunno entra l’acqua nelle aule, negli uffici, nei corridoi. Da anni come Consiglio dell’Ordine degli Avvocati denunciamo questa situazione assurda, oggi più che mai vediamo le conseguenze di questi problemi che vengono da lontano. Facciamo un ulteriore appello alle Istituzioni: servono soluzioni straordinarie e immediate”.

Dalle immagini si vedono le Aule allagate e soluzioni emergenziali per affrontare il problema, come quella di mettere dei secchi per la pioggia.