Un violento nubifragio si è abbattuto su Catania trasformando le strade della città in fiumi. Colpito anche il centro storico, con via Etnea e piazza Duomo totalmente allagate. Anche il mercato “Pescheria” è invaso dall’acqua, così come la fontana da dove emerge per un tratto il fiume sotterraneo Amenano.

E non va meglio nel resto del territorio. La pioggia torrenziale ha infatti allagato le strade di tutta l’area attorno alla città, causando una vittima.

Video Facebook Tony Pappalardo/Video Ansa