Si è seduto al piano e si è guadagnato il biglietto per i Live Show di X Factor 2021 con un pezzo delicatissimo e intenso come “La ballata della moda” di Luigi Tenco. Edoardo Spinsante, nome d’arte scelto Baltimora, ha così convinto ieri sera – negli Home Visit di X Factor 2021 (su Sky e NOW, sempre disponibile on demand) – il suo giudice Hell Raton, che era accompagnato dall’attore protagonista di “Gomorra – La serie” Salvatore Esposito. Ora Baltimora, 20enne anconetano, si prepara ai Live, attesi dal 28 ottobre sempre su Sky e NOW. Nella sua squadra ci sono anche Versailles e la band Karakaz.