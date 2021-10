Un’esibizione sentita e intensa, quella di Fellow, ieri sera negli Home Visit di X Factor 2021 (su Sky e NOW, sempre disponibile on demand). Una performance capace di colpire tutti, a partire da Mika, giudice della sua squadra, e Simone Marchetti, editorial Director europeo di Vanity Fair e direttore di Vanity Fair Italia, ospite di puntata, fino ad arrivare agli altri artisti in attesa del verdetto nel backstage. Per Fellow, 20enne di Torino, si sono spalancate le porte dei Live, attesi dal 28 ottobre sempre su Sky e NOW. Nella sua squadra ci sono anche Nika Paris e la band Westfalia.