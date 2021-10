Il pubblico l’ha accolta urlando il suo nome. E lei ha svestito, solo per un attimo, i panni dell’attivista per lanciarsi in un duetto scatenato. Greta Thunberg ha fatto il pieno di applausi sul palco del Climate Live a Stoccolma. A sorpresa, la giovane si è esibita cantando e ballando sulle note di “Never Gonna Give You Up”, di Rick Astley, in coppia con Andreas Magnusson, facendo emozionare tutti i presenti.