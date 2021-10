“È vietato l’accesso al Senato al Parlamentare che non esibisce il green pass. Laddove si verifichi un accesso non consentito viene erogata una sanzione di divieto d’accesso e l’interdizione ai lavori parlamentari per 10 giorni”. È l’annuncio fatto in Aula a Palazzo Madama dalla presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati dopo quanto accaduto con la senatrice dell’Alternativa c’è Bianca Laura Granato che si è rifiutata di mostrare la certificazione all’ingresso. L’annuncio è stato seguito dall’applauso dell’Aula. Quindi Casellati ha continuato: “Per tali ragioni, il consiglio dispone con efficacia immediata la sanzione alla senatrice Granato”.