Momenti di tensione a Trieste durante lo sgombero dei manifestanti No green pass in presidio da venerdì 15 ottobre. Per allontanare e disperdere le persone la polizia ha azionato anche gli idranti. Uno dei portuali, rimasto fermo per protesta, è svenuto ed è stato soccorso dai suoi compagni e dagli agenti

Courtesy Tele4