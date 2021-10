Il risultato dei ballottaggi in Italia è “clamoroso” e “importante ovunque”. Cos’ Enrico Letta commentando l’esito del voto al Nazareno. “Abbiamo vinto sia quando la destra ha sbagliato che quando ha azzeccato i candidati”, ha specificato il segretario del Pd, citando i risultati nelle città. ” Ho sentito un conferenza stampa surreale di Salvini che raccontava una vittoria del centrodestra, pensavo fossero immagini di archivio. In verità il risultato elettorale non ammette discussioni”.