Il gossip della settimana è stato sicuramente quello sulla fine della storia d’amore tra Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri. A far parlare è stata non solo la notizia in sé accompagnata dai rumors sul tradimento attuato dall’allenatore ma anche la polemica relativa al tapiro d’oro che la trasmissione Striscia la Notizia ha consegnato all’attrice romana. Ora, alla vigilia di Juventus-Roma, sollecitato sulla vicenda Allegri ha rotto per la prima volta il silenzio.

È successo durante la conferenza stampa che si è tenuta oggi 16 ottobre in vista del match contro i giallorossi: un giornalista gli ha chiesto apertamente qualche retroscena sulla fine della relazione con Angiolini. Al che Massimiliano Allegri ha risposto con un sonoro ‘no comment’: “Della mia vita privata non ho mai parlato e non intendo farlo: sono due cose che ho sempre diviso, va bene così ed è molto più importante parlare della partita di domani“. Ma la faccenda sembra tutt’altro che destinata a chiudersi qui.