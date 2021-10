Erano senza casco le due ragazzine di 13 anni che erano a bordo dello stesso monopattino sono rimaste gravemente ferite nello scontro con un’auto. L’incidente è avvenuto mercoledì in viale della Repubblica a Lecce. Entrambe sono ricoverate nell’ospedale Vito Fazzi del capoluogo salentino: una ragazzina è in coma, mentre l’altra è in prognosi riservata. La dinamica dell’incidente è al vaglio degli agenti della Polizia locale. Il mezzo elettrico si è scontrato con una Mercedes che sopraggiungeva dalla stessa direzione, guidata da un uomo di 48 anni risultato negativo all’alcol test.

L’aumento esponenziale di incidenti ha portato molti Comuni a mettere in campo misure restrittive, ma si attende un quadro armonico di norme a livello nazionale per mettere ordine in questa nuova forma di mobilità, molto spesso condivisa, e che invade sempre di più le città. La sicurezza di chi li usa ma anche degli altri guidatori e dei pedoni è il vero obiettivo. Tra le proposte la disciplina del parcheggio, protezioni anche per i maggiorenni con casco e giubbetti catarifrangenti, targa obbligatoria e rc come per scooter e auto ma anche nuovi limiti di velocità, con il tetto che potrebbe scendere a 20 chilometri orari. E divieto di salire sul monopattino in due: per chi lo fa le sanzioni sarebbero pesanti.