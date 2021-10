Presidio di solidarietà delle forze democratiche e antifasciste davanti alla Camera del Lavoro a Milano, dopo l’assalto alla sede della Cgil nazionale a Roma, devastata durante il corteo dei No Green pass. Presente anche il sindaco Giuseppe Sala: “Da chi guida partiti che strizzano l’occhio a certe forze ci aspettiamo che facciano azioni, non interviste. Credo che Giorgia Meloni debba agire e buttar fuori persone che non rappresentano gli insegnamenti della nostra Costituzione”. Al presidio, tra gli altri, ha partecipato anche il deputato Pd, Emanuele Fiano: “Domani presenteremo alla Camera una mozione urgente per chiedere lo scioglimento di Forza Nuova e degli altri movimenti dichiaratamente fascisti”.