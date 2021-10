La polizia di Stato di Milano, coordinata dalla Procura della Repubblica, ha dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere e agli arresti domiciliari a carico di una ventina di cittadini salvadoregni, appartenenti a un’associazione per delinquere denominata Barrio 18. Gli agenti hanno avviato l’attività d’indagine a seguito del tentato omicidio avvenuto la sera del 12 luglio 2020 a Milano, in via Valvassori Peroni, a bordo di un autobus, ai danni di un giovane salvadoregno. L’agguato ha confermato sin dall’inizio l’ipotesi investigativa di una guerra tra pandillas sudamericane presenti sul territorio milanese e, in particolare, allo storico conflitto tra le bande di strada conosciute come Barrio18 e Ms13.