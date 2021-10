“C’è un problema di metodo, ministri della Lega non possono avere un documento così importante alle 13.30 per discuterlo alle 14, non stiamo parlando dell’oroscopo, parliamo della legge delega sulla riforma fiscale, di Imu, Iva, Irpef, catasto, flat tax”. Lo ha detto Matteo Salvini, in conferenza stampa alla Camera, motivando lo strappo del partito che non ha partecipato al Consiglio dei ministri. “Non è possibile avere mezz’ora di tempo per analizzare il futuro degli italiani”