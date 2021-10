“Ci sono diversità di vedute ma l’azione di governo è andata avanti, non è stata interrotta e credo ci saranno molte altre occasioni di scambio in Parlamento su questa legge e sui decreti delegati. È di per sé un gesto serio ma quali siano le sue implicazioni bisogna aspettare cosa dice la Lega“. Lo ha detto il presidente Mario Draghi rispondendo ai cronisti che in conferenza stampa gli chiedevano un commento sull’assenza della Lega in consiglio dei ministri. E se questo episodio non debba portare a una verifica o addirittura a una crisi di governo. “L’assenza della Lega in Cdm ce la spiegherà Salvini oggi, domani o nei prossimi giorni. Lo scambio dei giorni passati davano informazioni sufficienti a valutare il contenuto della legge delega, che è molto generale. Non è che si prendono impegni difficili da mantenere, è una scatola con dei principi che credo condivisi anche dalla Lega”