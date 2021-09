Il 4 marzo del 2019, alla Camera, Matteo Salvini presentò il suo disegno di legge per inasprire le pene per chi spaccia ed eliminare il concetto di modica quantità per i reati di “lieve entità”. “I venditori di morte li voglio veder scomparire dalla faccia della terra”, disse l’allora ministro dell’Interno in conferenza stampa.