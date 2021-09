“Basta con questo fashion green, questa bella vetrina con Carola e con Greta. Noi siamo per l’ambiente vero e reale”. Così Luca Bernardo, il candidato sindaco del centrodestra alle prossime elezioni comunali milanesi, a margine di un sopralluogo all’ex Macello di Milano, ha attaccato il primo cittadino uscente, Beppe Sala, facendo riferimento all’inizio della Pre Cop-26, che sarà in città fino al 2 ottobre. “Lo spettacolo a noi non piace, non ci interessa, quindi che Sala continui su questa strada – ha continuato .- Si è fatto fare l’endorsement da alcuni sindaci delle altre città europee, ma io preferisco non l’endorsement ma l’appoggio dei cittadini milanesi”.