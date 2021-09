“In grandi Paesi democratici e liberali, come metà degli Stati Uniti e in Canada, la cannabis è legale e non è successo niente di quello che ci dicono da trenta anni. Non cambia niente in peggio rispetto a prima. Anzi la situazione cambia in meglio: più soldi per lo Stato, si sottrae mercato alla criminalità, milioni di persone non devono andare in mezzo ai criminali a prendere sostanze che costano di più, tribunali e carceri si svuotano dei reati di cannabis e le sostanze sono più controllate” lo ha detto il segretario nazionale di +Europa Benedetto Della Vedova, intervenendo al gazebo per la raccolta delle firme per il referendum sulla legalizzazione della cannabis in piazza del Pantheon a Roma.