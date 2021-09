“Vacciniamoci tutti. Quando sento alcuni esponenti politici raccontare palle, mi viene l’orticaria. Mi riferisco soprattutto a uno di Milano. Non voglio nominarlo perché porta seccia“. È la staffilata rifilata dal presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, al leader della Lega Matteo Salvini, durante il suo intervento a Villa Fondi De Sangro, a Piano di Sorrento, in occasione della presentazione del progetto dell’ospedale unico della Costiera Sorrentina.

Il politico campano rincara: “Questi politici sono soggetti strani: loro la vaccinazione se la fanno, poi sono contro il green pass. E che è questo green pass? È la certificazione che ti sei vaccinato, punto. È un elemento di garanzia per te e per le attività economiche, altrimenti chiudiamo. E la cosa indegna è che fanno tutte queste manfrine in un Paese nel quale l’obbligo delle vaccinazioni vale per i bambini. Ma come? I nostri figli e nipoti si fanno obbligatoriamente i vaccini e questi caproni di 60 anni non si fanno il vaccino? Vai a vaccinarti, l’animaccia tua. Vaccinatevi tutti quanti, se vogliamo salvare la salute e se vogliamo tenere aperte le attività economiche, perché, se avessimo seguito i consigli di uno di questi, oggi l’Italia sarebbe chiusa”.

De Luca, dopo un’introduzione auto-incensatoria sull’ospedale, ringrazia i cittadini della penisola sorrentina per il grande “senso di responsabilità” mostrato nella campagna vaccinale, visto che i vaccinati con una dose sono all’84% e quelli con due somministrazioni sono al 60%.

Nel finale, il presidente regionale esorta ironicamente ad accelerare i tempi per la realizzazione dell’opera: “Ci aspettiamo un progetto bello, quindi stringiamo i tempi. Ovviamente io spero di venire a inaugurarlo. Ora, è vero che io sono sulla linea Napolitano-De Mita, quindi da qui a un quarto di secolo mi troverete qui, però, insomma, non esageriamo. Vorrei venire qui a inaugurare l’ospedale in tempi congrui”.