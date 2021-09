“Il lavoro paga, la mediazione con Draghi ha portato l’approvazione di alcune proposte della Lega, come i tamponi gratis o a basso costo, per aiutare chi non può permettersi di spendere 100 euro a settimana. Mentre il Pd e il M5S votavano per coltivare la cannabis in casa noi lavoravamo sui tamponi gratuiti. Lascio giudicare gli italiani – così Matteo Salvini, segretario della Lega, a Torino per sostenere Paolo Damilano, candidato alle comunali per il centrodestra – Sono per la libertà vaccinale. In alcuni settori come le case di riposo occorre essere estremamente cauti, qualcuno parlava dell’obbligo del Green Pass anche per i dipendenti pubblici o sui mezzi pubblici, grazie alla Lega così non è”.