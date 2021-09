Durante il dibattito in Aula sull’estensione del green pass, più di un intervento ha fatto leva sul tema dei minori, portando a sostegno della propria tesi il fatto che in Germania fosse vietata o sconsigliata la vaccinazione dei minori di 18 anni. Una notizia superata, non ha mancato di sottolinearlo la deputata Elena Carnevali (Pd): “In questa aula un conto è il dibattito, far credere di avere competenze scientifiche, un conto sono le fake che non è possibile che questo parlamento tolleri. La campagna vaccinale sui minori è aperta in quasi tutti i paesi. In Germania dal 16 di agosto è raccomandata la vaccinazione a tutti gli over 12. Non possiamo essere noi a fare da cassa di risonanza alla disinformazione”.