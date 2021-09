Riccardo Scamarcio (41) e Benedetta Porcaroli (23) sono una nuova coppia? Questa la voce che sta circolando sul web. Qualche giorno fa, infatti, il sito di Roberto D’Agostino, Dagospia, aveva lanciato ‘la bomba’ sostenendo che ‘La fiamma del peccato‘ avesse travolto i due attori. A confermare le indiscrezioni ci ha pensato l’Adnkronos, secondo le cui fonti la storia sarebbe sbocciata sul set del nuovo film di Giuseppe Piccioni, ‘L’ombra del giorno’, di cui sono protagonisti.

Non finisce qui. Tanta la passione che i due avrebbero anche lasciato i rispetti partner. Lei avrebbe detto addio all’attore e regista Michele Alhaiquee, dopo una storia di oltre 6 anni, tanto che è sbarcata da sola sul Lido. Lui, invece, sarebbe in crisi con la compagna inglese Angharad Wood, dalla quale ha avuto da poco la figlia Emily. Ciliegina sulla torta? Scamarcio, pur di non oscurare con il gossip il ruolo da protagonista di Benedetta in ‘La scuola Cattolica’ avrebbe declinato l’invito alla Mostra internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. Se non è amore questo… al momento i due non hanno né smentito né confermato ufficialmente le voci. Del gossip, si sa, i rotocalchi ne fanno sempre a iosa e i lettori, anche spesso negano, ne sono ghiotti: chissà che cosa diranno i due interessati…