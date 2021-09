Del desiderio di mettere su famiglia con lui aveva parlato, ospite di Verissimo: “Accanto a Giulio viene naturale pensarci perché anche a lui piace l’idea…”. E che la loro storia prosegue senza intoppi lo “testimoniano” social e giornali di gossip. Proprio il settimanale Diva e Donna li ha immortalati a Ponza: Maria Elena Boschi e Giulio Berruti sempre più uniti. Tanto che il rotocalco scrive “la foto più sexy dell’anno“. E in effetti la passione sembra essere travolgente, proprio perfetta per il gossip di fine estate. “Mio”, aveva scritto Meb sotto una foto postata su Instagram dal fidanzato. “Per scaramanzia cerco di tenere i piedi per terra, ma la testa è tra le nuvole. E’ sicuramente un bell’uomo ed è brillante, ma la cosa che mi ha colpito di più è la sua purezza e il suo essere buono”, il commento, sempre ospite di Silvia Toffanin.