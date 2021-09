Rapina da film in una gioielleria Bulgari di Place Vendome, una delle piazze piu chic di Parigi. Il colpo è stato messo a segno intorno alle 12:10: ancora non si conoscono i dettagli dell’assalto, ma si sa che ne è scaturita una sparatoria. Uno dei poliziotti intervenuti ha infatti aperto il fuoco contro uno dei rapinatori in fuga, che è rimasto leggermente ferito ed è stato poi fermato assieme a un complice nel parcheggio del centro commerciale Les Halles, nel centro della capitale francese. I malviventi sono comunque riusciti a portare via un bottino che dalle prime stime si aggira sui 10 milioni di euro, ma ancora non è chiaro cosa siano riusciti a prendere dalla gioielleria.

In totale, gli inquirenti sono sulle tracce di almeno sei criminali, alcuni fuggiti in auto e altri in scooter. Place Vendome è una delle zone commerciali più costose e lussuose di Parigi – e d’Europa, con attività prestigiose come l’hotel Ritz, Cartier, Rolex, Chanel e il Ministero della Giustizia. Al suo centro si trova la celebre Colonna di Vendome. La polizia ha detto all’Associated Press di essere stata allertata della rapina intorno a mezzogiorno. Gli agenti hanno inseguito un’auto, una BMW, con all’interno tre sospetti dopo aver sequestrato due scooter utilizzati. L’auto è stata poi ritrovata abbandonata: al momento non c’è invece traccia del bottino e le indagini sono ancora in corso.