“Presidente Mattarella rimanga con noi ancora un po’, almeno fino alla prossima Mostra del Cinema, rimanga con noi magari fino ai Mondiali di Calcio in Qatar, perché porta fortuna, porta bene. Deve rimanere, deve rimanere presidente qualche anno in più”. Dal palco della 78esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia, Roberto Benigni ha voluto lanciare un appello al Capo dello Stato, Sergio Mattarella, presente tra il pubblico. L’attore e premio Oscar, che a Venezia ha ricevuto il Leone d’oro alla carriera, ha espresso la sua ammirazione per Mattarella: “Quando mi hanno detto che sarebbe stato a Venezia – ha continuato Benigni – ho avuto la stessa reazione che ha avuto lei presidente quando era a Wembley e ha segnato Bonucci: ‘No! Gol, c’è Sergio Mattarella’”. Le parole di Benigni sono state salutate da un’ovazione per il capo dello Stato, con applausi e urla di approvazione per la proposta di Benigni. “Grazie presidente di dimostrare il suo amore per l’arte, in special modo per l’arte cinematografica essendo qui a Venezia – ha detto ancora l’attore – Lei sa l’amore che io porto per le presidente, me lo vorrei baciare, abbracciare; gli voglio un mondo di bene al presidente Mattarella, non potete sapere la soddisfazione di essere suo contemporaneo, un presidente meraviglioso”.

Quindi Benigni ha ringraziato anche Laura Mattarella, che accompagnava il padre, e le altre istituzioni presenti, dal ministro della Cultura, Dario Franceschini, al presidente della regione Veneto, Luca Zaia, al sindaco della Serenissima, Luigi Brugnaro, alla guida di “una città unica”.

Video Facebook/La Biennale di Venezia