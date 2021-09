Sarebbe dovuto uscire nelle sale italiane oggi 1° settembre, ma la Leone Film Group ha cambiato improvvisamente idea. Parliamo di After 3, il terzo capitolo della saga basata sui libri di Anna Todd. Presumibilmente sarà visibile su Amazon Prime Video, anche se non c’è una conferma ufficiale. E non ci sono dettagli ufficiali neanche per quanto riguarda la data né tanto meno l’orario d’uscita. Quanto si dovrà attendere ancora? I fan sono impazienti. Dopo il successo dei primi due film – After ha incassato oltre 70 milioni di dollari in tutto il mondo – il terzo capitolo della storia di Hardin e Tessa è molto atteso. Per il momento tutto tace, anzi su Twitter, il costumer service di Prime Video ha scritto a chiare lettere di non aver informazioni in merito all’inserimento in catalogo del film. In risposta a un utente, poi ha chiarito: “Qualsiasi novità verrà pubblicata sulla nostra pagina ufficiale”.

@PrimeVideoIT avete delle news su after 3? Piango doveva uscire il 1 di settembre ???????? — chia????????- CEO OF DRAMAS???????????? (@mvltividsx) August 30, 2021