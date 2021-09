La coppia italiana più famosa dei social ha gettato alle spalle la “furiosa lite” di qualche giorno fa. Ma d’altronde, loro stessi ci avevano riso su. C’è da commuoversi invece per il video pubblicato da Chiara Ferragni ieri 1° settembre, esattamente nel giorno del terzo anniversario di matrimonio con il marito Federico Leonardo Lucia, in arte Fedez. Una romantica esibizione sul Lago di Como in cui lui ha cantato un brano scritto proprio per la moglie.

“Giuro, mi fai venire voglia di futuro. Mi lasci vincere e poi vuoi la rivincita e litigare con te è meglio del cinema”, recita una parte della canzone riportata dalla stessa influencer sulle proprie Instagram stories. Il video è stato visto più di 12 milioni di volte e ha ricevuto 1.4 milioni di like in sole 12 ore. “Stasera, per celebrare il nostro terzo anniversario, mi ha portata su una piattaforma sul lago di Como e cantato una sua nuova canzone scritta per me.. Ti amo“, questa la dedica che accompagna il video al termine del quale i due si sono stretti in un tenero abbraccio.