Semisconosciuto solo l’anno scorso, ora Blanco è l’artista dell’estate. Non per “Power Hits Estate 2021”, che ha premiato Marco Mengoni, ma sicuramente per il popolo dei giovanissimi e di Spotify. Sulle piattaforme di streaming è senz’altro lui il vincitore dell’estate. Domina le classifiche con “Mi Fai Impazzire”, la hit tre volte platino che canta assieme a Sfera Ebbasta. Ma anche con “Notti in bianco”, nonostante sia uscita più di un anno fa, e con “Paraocchi”, uscita a febbraio, tornate in testa alle chart in queste settimane anche grazie alla versione acustica nata in collaborazione con la Maison Valentino.

Qualcuno, prima della sua esibizione sul palco dello show realizzato da Rtl 102.5, non sapeva neppure che faccia avesse. Difficilmente, ora, si potranno dimenticarsi di lui. Per i suoi coetanei, d’altronde, è già un idolo. Riccardo Fabbriconi, nato nel 2003, è appena maggiorenne. Non ha ancora la patente, e non ha nemmeno terminato gli studi: alla scuola ha preferito un lavoro in pizzeria per potersi pagare uno studio di registrazione. “Più che cantare urlo. Ma urlo mettendoci la passione. Non dico di saper cantare né rappare, non mi metto in nessuna categoria. Mi piace buttare fuori le emozioni”, racconta di sé.

Anche lui, come Madame, Ariete e molti altri, è “figlio” del primo lockdown. A giugno del 2020, dopo una “quarantena” obbligata, ha pubblicato su Soundcloud il suo primo EP sfornando i primi successi. La Universal non si è fatta sfuggire l’occasione, e lo ha subito messo sotto contratto. Pochi mesi dopo, è seguita “La canzone nostra”, super hit con tre dischi di platino, che ha cantato con Salmo e Mace. Fino ad arrivare al duetto con Sfera Ebbasta, la consacrazione che gli mancava. Il 10 settembre uscirà “Blu Celeste”, il suo primo album. Sentiremo parlare di lui ancora per molto.