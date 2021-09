Incredibile ma vero: tutte le coppie litigano. Sì, anche quelle vip e con decine di milioni di follower. È il caso di Chiara Ferragni e Fedez, immortalati dai paparazzi del numero di Chi Magazine in edicola proprio oggi 1° settembre, data del loro anniversario di matrimonio.”Lontano dai social la coppia scoppia”, titola il giornale di gossip. E poi ancora si legge: “Dopo le urla lui si isola da tutti”. Gli scatti risalgono alla scorsa settimana, quando la coppia si trovava in vacanza ad Amalfi, a bordo dell’Altair, lo yacht di Diego Della Valle. Secondo quanto scrive il settimanale, i due hanno litigato furiosamente, tanto che Chiara Ferragni è scoppiata a piangere. Si parla di grida, urla e nervosismo. L’influencer da 24.7 milioni di follower viene consolata dalle sorelle e la sera stessa va al ristorante, ma senza il marito.

Tornati a Milano, ormai tra i due sembra tutto risolto. In alcune Instagram stories pubblicate ieri 31 agosto, lei ha detto: “Domani festeggiamo 3 anni di matrimonio e 5 insieme.. era il 6-7 settembre 2016 quando abbiamo fatto il nostro primo appuntamento. Sono super-emozionata, Fede mi sta organizzando una sorpresa, vedremo”. Il litigio che tanto sta facendo parlare viene menzionato? Assolutamente sì. Chiara e Fedez puntano sull’autoironia e pubblicano sui propri profili social alcune vignette (o meglio ancora ‘meme’) che i fan hanno creato per stemperare gli animi. In una di queste, il paragone divertente con Titanic: “Qui Jake stava dicendo a Rose che stavolta vuole sopravvivere lui”. Insomma.. l’amore non è bello se non è litigarello.