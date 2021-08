“Ci libereremo mai del virus? No, non ce ne libereremo. Non credo ci potrà essere una decisione dell’Oms per dire che la pandemia è finita. Ma a un certo punto ci sarà una convivenza più gestibile grazie anche alla vaccinazione”. È la previsione fatta dal virologo e direttore sanitario dell’Istituto Ortopedico Galeazzi di Milano, Fabrizio Pregliasco, ospite a La Piazza, la festa di Affaritaliani.it. Intervistato dal direttore Angelo Maria Perrino, Pregliasco ha ipotizzato anche una data. “Tra il 2022 e il 2023 si potrebbe arrivare a una situazione più gestibile. Anche se tutto dipenderà da quanto vaccineremo e da quanto continueremo a usare questo nuovo galateo, senza abbassare troppo l’attenzione”