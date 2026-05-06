Ragazze molestate chiedono aiuto agli addetti alla sicurezza, vigilante estrae la pistola senza puntarla: sospeso da Atm

Un addetto alla sicurezza della metropolitana di Milano è stato sospeso da Atm dopo aver estratto la pistola durante un intervento in stazione, in seguito alle segnalazioni di alcune ragazze che denunciavano molestie da parte di un gruppo di giovani. L’episodio risale al 21 marzo nella stazione di Stazione Cadorna, dove tre addetti alla sicurezza sono intervenuti dopo la richiesta di aiuto delle giovani, infastidite da ragazzi che consumavano alcolici. Dopo che le ragazze si sono allontanate, la situazione è degenerata: uno dei giovani avrebbe rovesciato il contenuto di un bicchiere addosso a un vigilante.

A quel punto, uno degli operatori, ha estratto l’arma dalla fondina, mantenendola però rivolta verso il basso e senza puntarla contro nessuno. Secondo il suo racconto, si è trattato di una scelta dettata dalla paura e dalla necessità di evitare un’escalation. Il vigilante ha spiegato di aver usato l’arma come deterrente mentre intimava ai ragazzi di abbassare le bottiglie che brandivano in modo minaccioso. La tensione si è poi sciolta senza ulteriori conseguenze.

Di diverso avviso l’azienda: Atm ha parlato di violazione dei protocolli operativi, sostenendo che la pistola sia stata estratta senza che ci fossero i presupposti di legittima difesa, anche alla luce di una colluttazione con uno dei giovani. Per questo motivo è scattata la sospensione dal servizio. Il vigilante è senza lavoro da circa un mese e, nel frattempo, colleghi e sindacati hanno avviato una raccolta fondi in suo sostegno.